Ibai Llanos y AuronPlay reaccionan a la muerte de reconocido streamer

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El mundo digital está de luto tras la muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, quien falleció a los 30 años.

La noticia la confirmó su representante, Byron Reyes, mediante una publicación en redes sociales. Aún no trascienden las causas de su muerte.

Construyó una comunidad en Twitch

Gómez nació en San Sebastián, El Salvador, y comenzó a transmitir en la plataforma Twitch en 2015. Con el paso de los años, ganó reconocimiento por sus reacciones y transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Su crecimiento en el mundo del streaming le permitió relacionarse con reconocidos creadores de contenido, entre ellos Ibai Llanos, AuronPlay, Coscu y El Rubius, lo que amplió su alcance entre las comunidades de videojuegos de habla hispana.

Su última publicación generó preocupación

Uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue una publicación en X del pasado 19 de octubre, en la que el streamer escribió: “Los días simplemente no mejoran”.

El mensaje cobró relevancia tras conocerse su fallecimiento.

AuronPlay e Ibai Llanos le dedicaron mensajes

La noticia provocó numerosas muestras de tristeza entre figuras del mundo del streaming. Uno de los mensajes más emotivos fue el de AuronPlay, quien recordó que había hablado con su amigo apenas cuatro días antes.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas cuatro días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a extrañar y el vacío que dejas en mí”, escribió.

AuronPlay también destacó la empatía del salvadoreño y recordó las conversaciones que compartieron en el jardín de su casa, donde hablaron sobre distintos temas.

Por su parte, Ibai Llanos compartió el mensaje de despedida y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del creador de contenido.

“Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuídense mucho”, publicó.

Más creadores de contenido, streamers y personajes de internet se pronunciaron en sus redes para despedir a uno de los elementos más reconocidos de los últimos años.