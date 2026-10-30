Investigadores alertan: humo en el embarazo aumentaría el riesgo de autismo en bebés

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Los niños cuyas madres estuvieron expuestas al humo de incendios forestales durante el embarazo presentaron una mayor probabilidad de recibir posteriormente un diagnóstico de autismo, según un estudio publicado el 26 de octubre en la revista JAMA Pediatrics.

La investigación encontró que cada aumento de 0,75 microgramos por metro cúbico en la concentración de partículas contaminantes procedentes de incendios forestales se asoció con un incremento del 30 % en el riesgo de un diagnóstico de autismo.

Los resultados del estudio

Para realizar el análisis, los investigadores dieron seguimiento a más de 893.000 niños cubiertos por Medicaid entre 2007 y 2014. Posteriormente, utilizaron registros de calidad del aire para estimar cuánto humo de incendios forestales pudieron inhalar sus madres durante el embarazo.

Los resultados mostraron una asociación entre la exposición al humo y los diagnósticos posteriores de autismo, pero no encontraron una relación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Además, el vínculo con el autismo fue más fuerte cuando la exposición ocurrió después de la semana 15 de gestación, especialmente durante el segundo y tercer trimestre.

La investigadora principal, la epidemióloga Stefania Papatheodorou, de la Escuela de Salud Pública de Rutgers, en Nueva Jersey, explicó que el humo puede desplazarse mucho más allá de las comunidades donde ocurren los incendios. Por eso, las personas pueden estar expuestas incluso cuando no ven humo en el ambiente.

La exposición a partículas contaminantes

El estudio también se refirió a las partículas finas conocidas como PM2,5, que tienen un diámetro de 2,5 micrones o menos. Por su tamaño, pueden penetrar profundamente en los pulmones y contribuir a procesos de inflamación en el organismo.

Los investigadores plantearon que esta inflamación podría afectar el desarrollo fetal. Sin embargo, señalaron que se necesitan más estudios para confirmar la asociación y comprender mejor los posibles efectos del humo de incendios forestales en el desarrollo cerebral y el riesgo de autismo.

Papatheodorou recordó que el embarazo es una etapa de rápido desarrollo cerebral y que las exposiciones ambientales podrían interferir en algunos procesos importantes.

Por: Camila Rosales Méndez

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