Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La pérdida de fuerza muscular, las dificultades para levantarse de una silla y la inseguridad al caminar pueden ser señales de alerta sobre el deterioro de la condición física, especialmente en los adultos mayores.

Estos cambios suelen confundirse con consecuencias naturales de la edad, pero requieren atención para identificar sus causas y prevenir caídas.

El fisioterapeuta y especialista en rehabilitación Óscar Candray explicó que la salud de los huesos y la fuerza muscular están estrechamente relacionadas.

Por ello, advirtió que no se debe evaluar la estructura ósea de manera aislada, ya que los músculos también cumplen un papel importante en el mantenimiento de los huesos.

El especialista diferenció la osteopenia de la osteoporosis. La primera corresponde a una pérdida inicial de densidad ósea, mientras que la segunda implica una disminución considerable. Para identificar estas condiciones, existe la densitometría ósea, un examen que permite medir la cantidad de minerales presentes en los huesos.