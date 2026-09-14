Hospitales encaran últimos meses del año con grandes listas de espera

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Los hospitales encaran los últimos meses del año con una lista de espera de un millón 400 mil personas, según el reporte de las autoridades de salud.

Una paciente comenta que “espero que me llamen rápido para que me puedan hacer la operación (…) de la tiroides”.

La mayor presión se concentra en consulta externa, donde los pacientes enfrentan largos tiempos de espera para recibir atención médica.

La situación refleja las dificultades que enfrenta el sistema de salud pública para atender la demanda de servicios en los centros médicos.