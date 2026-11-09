Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Hospital San Rafael de Alajuela contará con un nuevo equipo de TAC, gracias a una donación de la Municipalidad de Alajuela.

Este equipo permitirá realizar estudios médicos que son fundamentales para detectar enfermedades y conocer con mayor precisión el estado de salud de los pacientes.

La incorporación del nuevo TAC busca agilizar la realización de estos estudios y facilitar el proceso de diagnóstico, de manera que los pacientes puedan recibir una valoración médica en menor tiempo.