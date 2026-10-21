Hospital México enfrenta una crisis por falta de camas para internar pacientes

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Hospital México enfrenta una crisis por falta de camas de internamiento, que mantiene a aproximadamente 40 pacientes esperando en el servicio de emergencias y a entre 25 y 30 asegurados aguardando en sus casas para ser hospitalizados.

La situación prolonga la espera de quienes necesitan ser hospitalizados y genera dificultades para atender la demanda.

Un familiar de un paciente oncológico relató que lleva desde el lunes esperando y que debe insistir para que le asignen una cama, mientras que muchos de los casos en espera son de ortopedia.