Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes enfrenta limitaciones en servicios como rehabilitación y oftalmología ante la creciente cantidad de caídas graves entre sus pacientes.

Cada año, el centro recibe unos 3000 pacientes por fracturas, principalmente con lesiones en muñecas y caderas. Muchas de estas caídas se dan por una baja visión.



En pasillos, y con botellas llenas de agua en lugar de pesas, se realizan muchas de las terapias para los pacientes que sufren caídas.

El personal usa cronómetros en celulares para monitorear las pruebas de velocidad de la marcha.

La falta de un espacio adecuado y de equipos ha llevado a improvisar para ayudar con la recuperación de miles de pacientes.



Katia Isabel Alfaro, directora del hospital explicó las condiciones en que trabajan.

“En este momento no tenemos el espacio, tenemos un pasillo que ese pasillo es interrumpido por la gente a la hora de pasar y nos afecta a los estudios de velocidad de la marcha”, declaró.

Añadió que necesitan equipos de alta tecnología para medir esa velocidad en tiempo real.



Por otro lado, en el área de oftalmología, una de las más saturadas, también hay limitaciones.

Aunque existen modernos equipos, no hay herramientas especiales para apoyar a pacientes con más del 70 % de deterioro en su visión.

“Ahora tenemos pacientes que ya no podemos rehabilitar más. Sin embargo, con una clínica de baja visión podemos evitar que se caigan”, señaló Rolando Mora, coordinador de oftalmología.



En los últimos 20 años el país aumentó en más de 300.000 la cantidad de adultos mayores. Para el 2050, se espera que una de cada cuatro personas tenga más de 65 años de edad.

Este fin de semana se realiza una Teletón que busca crear un nuevo laboratorio de marcha para terapias y traer más equipos para apoyar a pacientes con baja visión.