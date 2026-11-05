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Un nuevo hospital se sumó a los centros médicos que establecen el uso obligatorio de mascarilla. Dieron a conocer la medida por medio de sus redes sociales.
En el hospital San Rafael de Alajuela.
Como medida preventiva y ante el aumento de casos respiratorios.
Otra obligación
Los usuarios que entren al centro médico para cualquier gestión, además de portar la mascarilla, deberán lavarse las manos previo al ingreso.
Cuidado
El Hospital San Rafael de Alajuela afirma que estas acciones protegen a los usuarios externos, familiares y acompañantes, así como los pacientes hospitalizados.
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