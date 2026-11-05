Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un nuevo hospital se sumó a los centros médicos que establecen el uso obligatorio de mascarilla. Dieron a conocer la medida por medio de sus redes sociales.

¿En qué hospital se tomó la medida?

En el hospital San Rafael de Alajuela.

¿Por qué impusieron el uso obligatorio de mascarilla?

Como medida preventiva y ante el aumento de casos respiratorios.

Otra obligación

Los usuarios que entren al centro médico para cualquier gestión, además de portar la mascarilla, deberán lavarse las manos previo al ingreso.

Cuidado

El Hospital San Rafael de Alajuela afirma que estas acciones protegen a los usuarios externos, familiares y acompañantes, así como los pacientes hospitalizados.

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