Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Hospital Calderón Guardia estableció como medida obligatoria el uso de mascarilla obligatoria y el lavado de manos antes de ingresar a cualquier instancia del centro médico.

Así lo dieron a conocer por medio de una publicación en redes sociales.

¿Por qué tomó esta decisión el hospital?

Con el propósito de proteger la salud a los pacientes, funcionarios y visitantes.

“Agradecemos su colaboración y compromiso con estas medidas, fundamentales para prevenir infecciones y cuidar la salud de todos.”

¿Hasta cuándo se mantendrá esta medida?

Se mantendrá hasta nuevo aviso.

Información en desarrollo.

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