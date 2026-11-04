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El Hospital Calderón Guardia estableció como medida obligatoria el uso de mascarilla obligatoria y el lavado de manos antes de ingresar a cualquier instancia del centro médico.
Así lo dieron a conocer por medio de una publicación en redes sociales.
Con el propósito de proteger la salud a los pacientes, funcionarios y visitantes.
“Agradecemos su colaboración y compromiso con estas medidas, fundamentales para prevenir infecciones y cuidar la salud de todos.”
Se mantendrá hasta nuevo aviso.
Información en desarrollo.
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