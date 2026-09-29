Hospital de Puntarenas contará con nuevas plazas para reforzar la atención de pacientes

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, contará con nuevas plazas para reforzar la atención de pacientes, como parte de la creación de 136 puestos aprobados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De ese total, 45 plazas estarán destinadas al nodo neonatal del Hospital Monseñor Sanabria, con el objetivo de mejorar la capacidad de atención de recién nacidos que requieren cuidados especializados.

La medida forma parte del fortalecimiento de distintos servicios de salud en la región.