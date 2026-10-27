Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Hospital de Niños suspenderá cirugías no urgentes por aumento de menores enfermos, según una solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para aplicar la medida de forma temporal.

La medida busca liberar espacio y atender a los pacientes afectados por gripes, tras reportarse un incremento considerable de pequeños con cuadros respiratorios graves.

El centro médico también pidió a los padres no llevar a sus hijos a sitios con gran cantidad de público ante el incremento de enfermos por virus.