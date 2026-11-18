Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Hospital Nacional de Niños (HNN) registra una alta ocupación, según alertaron los médicos del centro, quienes reportan más de mil menores de un año afectados por infecciones respiratorias graves.

Mitzila Reyes, del servicio de Neonatología, explicó que los virus respiratorios pueden afectar con mayor intensidad a los bebés menores de un año, debido a que su sistema inmunológico todavía está en desarrollo.

Además, advirtió que durante los dos primeros años de vida cualquier infección respiratoria o gastrointestinal puede presentar complicaciones.

La especialista hizo un llamado a los padres y familiares para evitar exponer a los menores a lugares concurridos o donde haya personas enfermas.

También recomendó adoptar medidas preventivas, como el lavado de manos, debido al alto riesgo de complicaciones que enfrentan los niños de esta edad.

Este martes, el Hospital Nacional de Niños reportó una ocupación superior al 133 %, con 89 pacientes internados, incluidos los menores de la Unidad de Cuidados Intensivos, que se encuentra al 100 % de capacidad.

Por su parte, el servicio de Emergencias amaneció con un 45 % de ocupación, ocho menores con afecciones respiratorias y cinco pacientes ventilados.

La infectóloga del HNN, Marcela Hernández, señaló que las infecciones respiratorias agudas afectan las vías respiratorias y pueden provocar bronquiolitis, neumonía e incluso requerir hospitalización.

Según datos del Ministerio de Salud, durante este año cerca de 1.400 bebés resultaron afectados por este tipo de infecciones.

Reyes subrayó que los padres de niños con enfermedades respiratorias crónicas no deben interrumpir los controles médicos ni descuidar la administración de los medicamentos.

Asimismo, recomendó mantener un seguimiento estrecho con los pediatras.