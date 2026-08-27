Hospital de Niños reporta aumento de infecciones parasitarias en niños

El Hospital Nacional de Niños hizo un llamado a los padres de familia para reforzar las medidas de prevención ante el aumento de atenciones por infecciones parasitarias en las últimas semanas. En lo que va de 2026, el centro médico ha atendido 94 menores por este tipo de infección, principalmente niños entre 1 y 4 años, grupo que concentra 60 casos.

La doctora Marcela Hernández de Mezerville, pediatra infectóloga y subdirectora del HNN, explica que las parasitosis son infecciones provocadas por diferentes tipos de parásitos y que los menores de edad son una de las poblaciones más afectadas.

Entre los casos atendidos este año se encuentran 14 de ascariasis, 11 de giardiasis, ocho de amebiasis, dos de helmintiasis, uno de anquilostomiasis y uno de enterobiasis. Además, 57 casos se registran sin especificar el parásito.

¿Cuáles son los síntomas?

Según la especialista, algunos menores presentan dolor de estómago, vómitos, dificultad para tolerar los alimentos y pérdida de peso. En ciertos casos, los padres pueden observar la presencia de lombrices en las heces o incluso en el vómito.

Las infecciones también pueden provocar anemia, debido a que algunos parásitos viven en el intestino y pueden alimentarse de la sangre o afectar la absorción de nutrientes.

Las parasitosis pueden adquirirse mediante el consumo de alimentos contaminados, frutas y verduras mal lavadas, carnes insuficientemente cocidas o agua contaminada. También existen parásitos que pueden transmitirse por contacto entre personas.

Lea aquí también: ¿Dolor o ardor en la piel? Podría ser herpes zóster

Recomiendan no desparasitar sin conocer la causa

La doctora Hernández señaló que actualmente no se recomienda desparasitar a los menores de manera rutinaria sin determinar primero qué parásito está causando la infección.

Ante la presencia de síntomas, los padres deben acudir a un centro médico para que el menor sea valorado y, cuando corresponda, se realicen exámenes de heces mediante muestras seriadas.

El Hospital Nacional de Niños recomienda mantener medidas básicas de higiene, como lavarse bien las manos, mantener las uñas cortas y limpias, lavar adecuadamente frutas y verduras y preparar los alimentos sobre superficies limpias.

Además, si se identifica un brote de parasitosis en una comunidad, se recomienda reportarlo ante las autoridades del Ministerio de Salud.

Escrito por: Daniel Palma Durán