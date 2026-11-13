Hospital de Niños reporta al menos 19 menores fallecidos por virus respiratorios

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Hospital Nacional de Niños reporta 19 menores fallecidos por virus respiratorios en lo que va de este año, de los cuales ocho eran bebés menores de un año.

Mónika Taylor, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidió a los padres no exponer a los niños en lugares públicos.

Taylor advirtió que los niños son los más afectados por el pico respiratorio y que algunos permanecen en unidades de cuidados intensivos con serios problemas.

Los datos indican que cinco víctimas tenían entre 1 y 4 años, tres entre 5 y 9 años, una de 10 a 14 años y dos mayores de 15 años.

Marcela Hernández, neumóloga del hospital, explicó que no es inusual que los pacientes críticos con ventilación presenten varios virus simultáneos.

Entre los virus detectados figuran el rinovirus, el sincicial respiratorio, la influenza y el COVID-19.

Del total de víctimas, 16 tenían alguna enfermedad crónica u otra condición de salud, mientras tres eran niños completamente sanos.