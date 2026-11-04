Hospital de Niños busca personal: así puede participar

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Hospital Nacional de Niños publicó una oferta de empleo, ya que busca personal para un área en específico.

Centro médico realizó una publicación en redes sociales con los detalles.

¿Qué requiere contratar el Hospital de Niños?

Se mantiene en búsqueda de auxiliares de enfermería.

Requisitos

La persona interesada debe estar incorporada al Colegio de Enfermeras (os) de Costa Rica, además de tener la licencia de auxiliar de enfermería vigente.

Para ser considerado, debe de registrarse en el Módulo Ingreso de Talento Humano (MITH),

en la dirección https://rrhh.ccss.sa.cr/MITH/.

Consultas

En caso de tener alguna consulta o querer más detalles, puede contactarse con el correo electrónico: [email protected]

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