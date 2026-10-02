Hospital de adultos mayores supera su capacidad de pacientes en emergencias

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Hospital de adultos mayores Raúl Blanco Cervantes supera su capacidad para atender pacientes en emergencias, y enfrenta problemas para brindar la atención requerida a la población adulta mayor.

El centro médico presenta saturación y no da abasto ante el crecimiento de la población adulta mayor, según el informe presentado por Tracy Morales para la audiencia de este mediodía.

La información disponible no precisa el número de pacientes atendidos ni las medidas que se adoptarán para reducir la saturación en el centro médico hasta el cierre.