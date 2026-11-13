Hospital busca a niñas y adolescentes para colocarles implantes anticonceptivos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Hospital Calderón Guardia busca niñas y adolescentes de entre 13 y 19 años para colocarles implantes anticonceptivos, siempre que tengan el seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al día.

Irene Cordero, especialista en salud de la mujer de la CCSS, explicó que los derechos sexuales y reproductivos permiten a las jóvenes solicitar el dispositivo.

Cordero señaló que la visita de las adolescentes se aprovecha para ofrecer consejería en salud sexual y reproductiva.

La especialista aclaró que el Implanon protege contra el embarazo, pero no contra enfermedades de transmisión sexual.

La colocación puede realizarse sin esperar a que la adolescente tenga el periodo menstrual.

Como medida de seguridad, ahora se aplica una prueba de embarazo una o dos horas antes, cuyo resultado se obtiene por emergencias.

La menor puede realizar el proceso sola, sin necesidad de un adulto.