Hospital Nacional de Salud Mental anuncia feria

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Mediante su plataforma oficial, el Hospital Nacional de Salud Mental informó sobre su próxima feria, que contará con diferentes actividades para sus asistentes.
Según informó la institución, el evento se realizará el próximo jueves 8 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.
La actividad tendrá lugar de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y entre las actividades programadas se encuentran:
Esta será en la explanada de consulta externa del centro médico.
Por: Camila Rosales Méndez
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