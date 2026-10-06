Hospital Nacional de Salud Mental anuncia feria

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Mediante su plataforma oficial, el Hospital Nacional de Salud Mental informó sobre su próxima feria, que contará con diferentes actividades para sus asistentes.

La feria de salud

Según informó la institución, el evento se realizará el próximo jueves 8 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

La actividad tendrá lugar de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y entre las actividades programadas se encuentran:

Información y orientación

Sesiones de yoga

Terapia con perros

Actividades lúdicas (entretenimiento y aprendizaje a través del juego)

Capacitaciones

Música

Esta será en la explanada de consulta externa del centro médico.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.