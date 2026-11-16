Horas extra en diciembre: conozca sus derechos y lo que establece la ley

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Las horas extra en diciembre tienen un pago que se calcula según sean extras normales o a tiempo y medio, feriados y además impactan en el aguinaldo que reciben los trabajadores.
Conocer esta normativa permite a los empleados verificar que su salario refleje correctamente las jornadas adicionales laboradas durante la temporada.
El cálculo diferenciado por tipo de hora extra y su efecto en el aguinaldo son aspectos que todo trabajador debe dominar para evitar errores en su pago.