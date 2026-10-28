Hooters anuncia cierre de uno de sus restaurantes

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Hooters Costa Rica anunció el cierre definitivo de uno de sus restaurantes. Se trata de la sede ubicada en Pinares, que dejó de operar este martes 27 de octubre.

La cadena informó sobre la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde agradeció a sus clientes por el apoyo durante los años de funcionamiento del establecimiento.

Hooters continuará operando en otras sedes

Pese al cierre del restaurante en Pinares, Hooters confirmó que mantendrá abiertas sus otras sucursales en el país.

La empresa invitó a sus clientes a visitar los establecimientos ubicados en Escazú, Heredia y San Pedro, donde continuará ofreciendo sus servicios.

“Gracias por haber sido parte de Hooters Pinares”, expresó la marca en su publicación.

Restaurante cerró de manera definitiva

En el comunicado, la cadena confirmó que el cierre de la sede de Pinares es definitivo.

Sin embargo, no detalló los motivos que llevaron a tomar esta decisión.

La empresa tampoco anunció cambios relacionados con la operación de sus otros restaurantes en Costa Rica.

De esta manera, quienes acostumbraban visitar el establecimiento en Pinares deberán acudir a alguna de las otras sucursales que la marca mantiene en el país.

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