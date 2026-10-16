Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Costa Rica contabiliza 656 homicidios en lo que va de 2026. Entre las cifras destaca Cartago, que registra su número más alto de los últimos cinco años.

Homicidios en Cartago

Según las estadísticas del OIJ, estas son las cifras de homicidios en la provincia por año, con corte al 16 de octubre:

2026: 58

58 2025: 43

43 2024: 56

56 2023: 55

55 2022: 31

Durante este año, la mayoría estos casos en el país están relacionados con ajustes de cuentas y venganzas, con un total de 411.

Por: Camila Rosales Méndez

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