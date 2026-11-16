Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El homicidio de Camilo Rodríguez se vuelve a repetir a 25 años del de Parmenio Medina, a escasos 150 metros de distancia entre un caso y otro.

El crimen de Medina ocurrió a las 4:30 de la tarde del 7 de julio del año 2001, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El comunicador tenía 62 años de edad y había denunciado varias amenazas de muerte.



Medina contaba con protección especial, pero en los últimos días había renunciado a ella.

Fue asesinado por sicarios que viajaban en un carro, con 3 personas dentro.

En el caso de Rodríguez, la Cruz Roja ratificó la hora del ataque a las 3:20 de la tarde, y dos sicarios en motocicleta le dieron muerte, según indicó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública e instó a las personas que tienen evidencia del crimen, comunicarse al número de la institución.



El periodista de 51 años de edad denunció al menos 10 amenazas de muerte en los últimos días, según el subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas.

Según el abogado de Camilo Rodríguez, Jorge Jiménez indicó que el periodista se encontraba en su carro junto a su equipo de grabación y que se encontraba alistándose para su próxima cita.

“En ambos casos se trató de periodistas que se caracterizaron por un estilo de mucha denuncia, de mucha vehemencia”, declaró Rodolfo Martín, periodista con experiencia en la cobertura del caso Medina.

Por otro lado, Paul Ulloa, vicepresidente del colegio de periodistas lamentó profundamente el fallecimiento de Camilo Rodríguez y expresó su indignación ante este nuevo hecho de violencia que quisieron silenciar a un periodista que hizo uso de la información para la lucha contra el crimen organizado.

Rodrigo Rosales, abogado en derecho penal sostuvo que el Ministerio Público deberá determinar quién o quiénes son los autores, coautores o cómplices de este atroz asesinato.

Las autoridades mantienen cierres en los accesos a la escena mientras el OIJ recopila relatos de testigos y cámaras de videoprotección.

La descripción inicial apunta a una motocicleta color blanca con dos ocupantes, con ropa oscura y cascos polarizados, que tomaron rumbo hacia San José.