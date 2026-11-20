Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Las autoridades intentan identificar al responsable de rayar parte de la barrera divisoria cerca del cruce de Taras-La Lima, en la paralela de la autopista Florencio del Castillo, en Cartago, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El sujeto habría realizado los mensajes durante las horas de la noche, algunos en contra de la presidenta de la República, Laura Fernández, y otros por la muerte de Camilo Rodríguez, por lo que la empresa contratada realiza un raspado con esmeril para borrarlos.

La Municipalidad de Cartago también indaga para dar con esta persona, quien podría enfrentar un proceso penal tipificado en los artículos 228, 229 y 394 del Código Penal, con penas de días multa o prisión de uno a cuatro años.