Hombre se quita la camisa y empieza a pelear contra conductor en media calle

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un video de una pelea en carretera se volvió viral en redes sociales, luego de que uno de los involucrados se quitara la camisa para enfrentarse contra otro conductor.

¿Dónde ocurrió la pelea?

En San Antonio de Alajuela, camino al Roble.

Hombre se quita la camisa e inicia la pelea

El video muestra cómo ambos tienen un intercambio de palabras y posteriormente uno de ellos da el primer golpe, lo que desencadena unos minutos de agarronazos que terminaron en el patio de una vivienda cercana.

Dicho pleito termina con la intervención de varias personas, que calmaron los ánimos de los conductores.

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