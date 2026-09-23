Hombre habría mantenido relaciones sexuales con su vecina menor de edad

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un hombre de 25 años fue detenido este miércoles como sospechoso de mantener relaciones sexuales con una menor de edad de entre 13 y 15 años, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en El Llano de San Miguel de Desamparados, San José.

Investigación inició en 2025

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes inició la investigación en 2025, luego de recibir información confidencial sobre el caso.

Según las pesquisas, el sospechoso, de apellido Bermúdez y nacionalidad nicaragüense, habría conocido a la menor debido a que ambos eran vecinos.

Los agentes determinaron que, aparentemente, el hombre habría iniciado una relación sentimental con la menor y presuntamente mantenía relaciones sexuales con ella.

Además, la investigación señala que el sospechoso también le habría suministrado drogas.

OIJ decomisó droga y otros artículos

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron varios aparatos electrónicos, insumos para almacenar y dosificar droga, así como aparente marihuana y cocaína.

También localizaron munición para arma de fuego y dinero en efectivo.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

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