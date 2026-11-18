Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Un hombre de apellido Retana Brenes fue condenado por realizar 28 estafas informáticas, la mayoría contra adultos mayores, a quienes les pedía el teléfono prestado para realizar transferencias por Sinpe.

El Tribunal de Juicio de San José le impuso 173 años de cárcel, cifra que se adecuó a 24 años de prisión y se trata de la condena más alta dictada en el país por este tipo de delito.



Según se constató en el juicio, el hombre ganaba la confianza de los adultos mayores y luego accedía a sus celulares para enviarse Sinpes a sus cuentas y a cuentas de terceros.

Les indicaba que se había quedado sin batería y que necesitaba hacer una llamada.

Cuando le prestaban el teléfono, realizaba las transferencias. Entre los 28 afectados, 16 eran adultos mayores.



El monto total sustraído ascendió a 4 millones 606 mil colones.

En varios casos los Sinpes fueron de 80 mil colones, de 70 mil colones y de 175 mil colones, lo que significaba el 60 % de los ingresos de un mes para los abuelitos.

Los comandos de SMS los enviaba a cuentas de tres bancos nacionales, e incluso retiraba dinero en cajeros sin necesidad de utilizar una tarjeta, según Adalid Medrano, especialista en delitos informáticos.



Entre las víctimas también figura una asociación sin fines de lucro que brindaba atención a 95 niños en pobreza extrema.

Lo que le sustrajeron equivale a dos días enteros de alimentación para los menores.

Otras 11 personas a quienes este hombre les habría depositado el dinero decidieron devolverlo de manera integral a las víctimas y no se vieron perjudicadas en esta condena.