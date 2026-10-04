Hombre muere tras recibir balazos desde una motocicleta

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un homicidio en el que un hombre recibió múltiples impactos de bala.

Según la información preliminar, la víctima viajaba como acompañante en un vehículo liviano cuando varios sujetos que se desplazaban en una motocicleta los abordaron y comenzaron a disparar.

El hombre, identificado con el apellido Alonso, murió en el sitio. Las autoridades judiciales indicaron que tenía 39 años y era de nacionalidad nicaragüense.

Este homicidio ocurrió a eso de las 3:20 a. m. de este 4 de octubre, en Tamarindo, Guanacaste.

Por: Camila Rosales Méndez

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