Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Organismo de Investigación Judicial informó sobre un suceso en el que un hombre irrumpió en una delegación de la Policía Municipal de Heredia y, tras amenazar a un oficial, terminó con heridas de arma de fuego que provocaron su muerte.
Según indica la versión preliminar, la víctima se presentó en el recinto, sacó un arma blanca e intentó herir a uno de los oficiales.
Las autoridades le dijeron en reiteradas ocasiones que bajara el arma. No obstante, este hizo caso omiso y un oficial le disparó para repeler el ataque.
Este suceso ocurrió a eso de las 20:15 horas de este domingo 8 de noviembre, en la zona de Mercedes Sur de Heredia.
Finalmente, trasladaron al hombre al centro médico, donde lo declararon sin signos vitales. Este fue identificado con el apellido Rodríguez, de 23 años.
Por: Camila Rosales Méndez
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.