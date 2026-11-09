Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial informó sobre un suceso en el que un hombre irrumpió en una delegación de la Policía Municipal de Heredia y, tras amenazar a un oficial, terminó con heridas de arma de fuego que provocaron su muerte.

¿Cómo murió el hombre?

Según indica la versión preliminar, la víctima se presentó en el recinto, sacó un arma blanca e intentó herir a uno de los oficiales.

Las autoridades le dijeron en reiteradas ocasiones que bajara el arma. No obstante, este hizo caso omiso y un oficial le disparó para repeler el ataque.

Este suceso ocurrió a eso de las 20:15 horas de este domingo 8 de noviembre, en la zona de Mercedes Sur de Heredia.

Finalmente, trasladaron al hombre al centro médico, donde lo declararon sin signos vitales. Este fue identificado con el apellido Rodríguez, de 23 años.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.