Hombre muere prensado en las llantas de un camión

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó la muerte de un hombre a raíz de un accidente de tránsito en Alajuela.

Según el reporte preliminar, el suceso se produjo cuando una motocicleta chocó contra un camión. Tras el impacto, el motociclista habría quedado prensado entre las llantas del vehículo pesado.

Cuando el cuerpo de emergencias lo sacó, el hombre ya estaba sin signos vitales. La colisión ocurrió en San Rafael de Alajuela, a eso de las 00:04 de este miércoles 21 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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