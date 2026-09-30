Hombre muere dentro de reconocida cadena de gimnasios

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Una emergencia se registró la noche de este martes dentro de un gimnasio en Turrialba, Cartago, luego de que un hombre de 44 años sufriera una descompensación mientras permanecía en las instalaciones.

La alerta ingresó aproximadamente a las 9 p. m., por lo que una unidad de SAMET Emergencias se desplazó hasta el lugar para atender la situación.

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron al hombre en paro cardiorrespiratorio y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Equipos intentaron reanimarlo

Funcionarios de la Cruz Roja también se sumaron a las labores para intentar recuperar al paciente.

Los equipos de emergencia trabajaron durante aproximadamente 30 minutos y realizaron las maniobras correspondientes.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el lugar, el hombre no presentó signos de vida.

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Finalmente, los cuerpos de emergencia confirmaron su fallecimiento dentro de las instalaciones del gimnasio.

El hecho generó la movilización de los equipos de atención durante la noche de este martes en Turrialba.

La cadena de gimansios emitirá un comunicado en las próximas horas para mostrar su postura ante este lamentable suceso.

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