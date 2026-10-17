Hombre muere baleado dentro de un carro

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Un hombre murió tras recibir varios impactos de arma de fuego dentro de un automóvil en San Miguel de Desamparados, San José.

La emergencia movilizó a una unidad básica de atención, luego de que reportaran a un hombre adulto herido por arma de fuego.

Hombre recibió varios impactos de bala

La información preliminar señala que la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio.

Los socorristas abordaron al hombre dentro del automóvil. No obstante, el paciente ya había fallecido, por lo que no fue posible trasladarlo a un centro médico.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima.

Ataque ocurrió en San Miguel de Desamparados

El incidente se reportó en San Miguel, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José, 100 metros al Norte del cruce al frente del MáxiPalí..

Caso se mantiene en desarrollo

Este caso se suma a los reportes de personas heridas por arma de fuego que atienden los cuerpos de emergencia en el país.

Sin embargo, todavía se necesita información para conocer los detalles del suceso, la identidad del fallecido y las posibles causas del ataque.

La noticia se encuentra en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.