Hombre muere ahogado en Río Cuarto

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Un hombre adulto perdió la vida luego de sufrir un accidente acuático en el sector de Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.

¿Qué pasó?

A eso de las 12:36 p.m., la Cruz Roja recibió el reporte de un accidente en el agua, donde se informó sobre un hombre adulto desaparecido.

Marvin Portuguéz, Sub Coordinador Operativo Regional.

Ubican al hombre que sufrió accidente acuático

Tras recibier el reporte, cuerpos de rescate llegan al sitio e inicia las labores de búsqueda. Posteriormente localizan a la víctima.

“Al momento de la valoración, se confirmó que se encontraba en paro cardiorrespiratorio (PCR) y sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

En la atención participó una unidad de Soporte Básico.

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