Hombre muere ahogado en Río Cuarto

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Un hombre adulto perdió la vida luego de sufrir un accidente acuático en el sector de Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.
A eso de las 12:36 p.m., la Cruz Roja recibió el reporte de un accidente en el agua, donde se informó sobre un hombre adulto desaparecido.
Tras recibier el reporte, cuerpos de rescate llegan al sitio e inicia las labores de búsqueda. Posteriormente localizan a la víctima.
“Al momento de la valoración, se confirmó que se encontraba en paro cardiorrespiratorio (PCR) y sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.
En la atención participó una unidad de Soporte Básico.
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