Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un hombre mató a tiros a su esposa y a sus tres hijos la tarde del jueves 19 de noviembre en Plant City, Florida.

El padre aparentemente se habría quitado la vida dentro de la vivienda familiar, según informó Chad Chronister, sheriff del condado de Hillsborough.

Los niños tenían 1, 3 y 5 años. La familia vivía en una casa de Sparkman Road, al este de Tampa.

Chronister dio a conocer los primeros detalles del caso en una conferencia de prensa esa misma noche.

Un operador del 911 escuchó a uno de los niños

La central de emergencias recibió la llamada a las 3:29 p. m.

Según relató el sheriff, la línea permaneció abierta. El operador escuchó primero la voz de un hombre y luego un fuerte estruendo.

A continuación, oyó a uno de los niños pedirle a su padre que no le disparara.

El menor repitió la súplica varias veces antes de que el operador escuchara un segundo estruendo.

BREAKING: A father has killed his wife and 3 young children, ages 1, 3 and 5, before taking his own life in Plant City.



A 911 dispatcher heard one of the children pleading for their life: "Daddy, please don't shoot me. Daddy, please don't kill me." pic.twitter.com/SLqcGNsGoq — Scope Report (@ScopeReport_) November 20, 2026

Los agentes llegaron a la casa en Plant City

Los agentes llegaron unos diez minutos después de la llamada. Forzaron la entrada y encontraron sin vida a los cinco integrantes de la familia.

Al informar sobre el caso, Chronister indicó que los investigadores aún intentaban determinar quién llamó al 911.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.