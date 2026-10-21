Hombre sufre grave accidente por llevar el brazo fuera del carro

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un hombre sufrió una grave lesión este miércoles en San Isidro de Heredia, luego de que otro vehículo golpeara su brazo mientras lo llevaba fuera de la ventana del carro.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al paciente en condición crítica al Hospital de Heredia.

¿Cómo ocurrió el accidente en Heredia?

Según el reporte de los socorristas, el hombre viajaba en un vehículo cuando sacó una de sus extremidades superiores por la ventana.

En ese momento, otro automotor lo golpeó y le provocó un trauma importante con una lesión expuesta.

La emergencia ocurrió la tarde de este miércoles en San Isidro de Heredia.

Cruz Roja trasladó al hombre al hospital

Una unidad básica de la Cruz Roja respondió al incidente y atendió al paciente en el sitio.

Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas coordinaron su traslado de emergencia al Hospital de Heredia, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la evolución del paciente.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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