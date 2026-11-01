Hombre cayó a guindo de 100 metros

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Un hombre cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de San Antonio, Alajuelita. Hecho se reportó a eso de las 7:36 a.m.
Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el hecho se da en un mirador.
La última actualización de la Cruz Roja indica que el hombre fue rescatado y es trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
El paciente presentaba traumas importantes y requirió atención especializada por parte de los cuerpos de emergencia.
Información en desarrollo.
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