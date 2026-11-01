Hombre cayó a guindo de 100 metros

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un hombre cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de San Antonio, Alajuelita. Hecho se reportó a eso de las 7:36 a.m.

Caída a guindo

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el hecho se da en un mirador.

Rescate del hombre

La última actualización de la Cruz Roja indica que el hombre fue rescatado y es trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El paciente presentaba traumas importantes y requirió atención especializada por parte de los cuerpos de emergencia.

Información en desarrollo.

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