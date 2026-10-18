Hombre cae del techo y queda en condición crítica

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Según informó la Benemérita Cruz Roja Costarricense, un hombre resultó gravemente herido tras caer de un techo en San Carlos.

La emergencia ocurrió cerca de las 3:30 a. m. de este domingo 18 de octubre, en Ciudad Quesada, San Carlos.

El hombre cayó desde un techo de aproximadamente tres metros de altura. Una unidad de soporte básico lo atendió y lo trasladó en condición crítica al Hospital de San Carlos.

De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre el estado de salud de la víctima.

Por: Camila Rosales Méndez

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