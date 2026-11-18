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La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia por la caída de un hombre a un pozo de aproximadamente 2,5 metros de profundidad.
El hecho ocurrió a eso de las 11:45 a. m. en Dulce Nombre de Cartago. Según la información preliminar, el pozo era amplio, estaba seco y tenía acceso.
A la llegada de los equipos de emergencia, el paciente se encontraba consciente y orientado, pero presentaba un trauma en el cuello.
En el sitio trabajaron una unidad de soporte avanzado y personal de rescate en ruta. El hombre fue reportado en condición urgente.
La atención se mantiene en desarrollo.
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