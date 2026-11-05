Emergencia laboral: hombre queda atrapado en turbina de una planta hidroeléctrica

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un hombre quedó atrapado en una turbina de la planta hidroeléctrica de Torito mientras realizaba labores de mantenimiento en Angostura, Pavones de Turrialba, Cartago.

La Cruz Roja Costarricense respondió a la emergencia laboral, que se reportó a la 1:22 p. m.

Según la información preliminar, el adulto trabajaba como buzo y efectuaba el mantenimiento junto con otros buzos.

Tres unidades atienden la emergencia

Para atender al hombre atrapado en la turbina, la institución despachó tres unidades: un vehículo de primera intervención, una ambulancia de soporte avanzado y otra de soporte básico.

Además, los equipos cuentan con personal especializado para abordar la situación en la represa.

La información disponible no precisa las circunstancias que provocaron que el trabajador quedara atrapado durante sus labores.

Cruz Roja mantiene la atención en desarrollo

Al momento del reporte, la emergencia continuaba en desarrollo.

La Cruz Roja no había detallado el estado de salud del buzo ni había confirmado su liberación.

Tampoco se dispone de información sobre un eventual traslado a un centro médico.

Los datos preliminares ubican el incidente en una de las turbinas de la represa de la planta hidroeléctrica de Torito.

Esta información corresponde al reporte inicial de atención de la institución socorrista.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.