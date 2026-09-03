(VIDEO) Hombre pierde el control y ataca brutalmente con martillo a veterinaria

Un hombre ingresó a una veterinaria en Cartago y habría atacado brutalmente a una funcionaria, aparentemente molesto por las noticias que recibió sobre una mascota que había dejado en el establecimiento.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y ha generado una fuerte indignación entre vecinos de la zona.

Hombre habría atacado a funcionaria con un objeto contundente

Según la información disponible, el sujeto llegó a la veterinaria y, aparentemente, reaccionó de forma violenta después de recibir información relacionada con el estado de una mascota que permanecía en el establecimiento.

VIDEO DEL ATAQUE

Las imágenes muestran el momento en que el hombre habría golpeado a la funcionaria utilizando un objeto contundente.

El ataque ocurrió dentro del establecimiento y la agresión quedó grabada por las cámaras de seguridad.

Víctima sufrió varias fracturas

La funcionaria, de apellido Brenes, habría sufrido varias fracturas como consecuencia de la agresión.

Tras el ataque, Brenes recibió atención médica y permanece delicada, según la información conocida sobre el caso.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar con exactitud qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Vecinos golpearon al sospechoso

La situación no terminó dentro de la veterinaria.

Luego de la agresión, el hombre salió del establecimiento y, según las imágenes, varios vecinos lo habrían enfrentado en las afueras del comercio.

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