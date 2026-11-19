Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La hija de Camilo Rodríguez, María Pía Rodríguez, utilizó sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje a su padre luego de su asesinato y las honras fúnebres correspondientes.

Sicarios acabaron con su vida la tarde de este 16 de noviembre, sobre Ruta 32. Un video el actuar de los gatilleros y cómo huyen de la escena, aparentemente hacia San José.

¿Qué le dijo su hija?

Por medio de dos publicaciones, dejó constancia el gran amor y cariño que tenía hacia su padre con unas sentidas palabras.

“No me alcanzó la vida contigo, no fue suficiente, ni nunca lo será papito. Te fuiste muy rápido, 16 años conmigo no eran suficientes. Yo todavía tenía una vida por vivir contigo”.

“¿Cómo me acostumbro a una vida en la que ya no puedo llamarte y escuchar tu voz arremedándome, apoyándome y escuchándome? Te amo papito. Y no me cabe duda de que volvería a elegirte como mi papá, una y mil veces más”.

¿Cómo se siente tras el asesinato de Camilo Rodríguez?

“Me duele tanto saber que te arrebataron de mi vida, que me quitaron a mi papá y la oportunidad de seguir disfrutando de tu amor. Me duele pensar que algún día voy a volver a jugar y no vas a estar en la gradería, gritándome y apoyándome como siempre lo hiciste. Me quitaron a mi compañero, a esa persona que siempre quería escuchar y tener cerquita, porque con solo estar juntos la vida se calmaba”.

“Voy a encontrar la manera de ser fuerte”

María Pía asegura que en este momento no tiene fuerza para seguir, pero encontrará la manera de ser fuerte, por él, por lo que le enseñó y por la gran cantidad de veces que le decía “siempre con la frente en alto, mi amor”.