Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

María Pía Rodríguez, hija del periodista asesinado Camilo Rodríguez, publicó un mensaje al cumplirse una semana del fallecimiento de su padre.

El mensaje tras la pérdida

La joven inicia: “Hace 8 días recibí la noticia más difícil de mi vida. Han sido 8 días en los que todo ha pesado, en los que la vida se ha pausado, todo ha dolido y pesado más”.

Acompañada por imágenes de ambos durante diferentes etapas de la vida, se pregunta cómo podría seguir sin su papá, explica el dolor que vive y agradece haber sido su hija.

Finalmente, cierra con un: “Te prometo que voy a cuidar y atesorar todo lo que me dejaste, me diste, lo que vivimos y nunca me voy a cansar de hablar del hombre tan maravilloso que fuiste, papito”.

El asesinato de Camilo Rodríguez

El hecho ocurrió en carretera, este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia. Sujetos dispararon contra el vehículo que conducía, quitándole la vida en el sitio.

Entre las versiones que se especulan, por la cadencia de tiro y otros factores, se teoriza que sus homicidas estaban entrenados.

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