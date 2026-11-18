Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La hija de Camilo Rodríguez, Maria Pía, compartió en Instagram un video para despedirse de su papá tras el asesinato del periodista.

En el mensaje que acompañó la publicación, le habló directamente a su padre y recordó lo que más extraña de él.

“Una y mil veces te elegiría a ti”

“Si volviera a nacer y pudiera elegir a mi papá, una y mil veces te elegiría a ti”, escribió.

También mencionó los recuerdos que quiere conservar de él, desde el sonido de su voz hasta su sonrisa, sus abrazos y sus enseñanzas.

La hija del periodista expresó el orgullo que siente al hablar de su papá.

Lo describió como el hombre más fuerte que conoció y le agradeció el apoyo y el amor que le dio.

Los abrazos que quedaron pendientes

En su despedida, la hija de Camilo Rodríguez también lamentó los abrazos y los besos que les quedaron pendientes.

Contó que quisiera decirle muchas veces más cuánto lo ama y le pidió a Dios fuerzas para seguir adelante.

“Mi amor por ti no conoce el tiempo ni la distancia”, escribió.

Al final de la publicación, agradeció a quienes le han expresado su cariño y han acompañado a su familia con sus oraciones.

El homicidio de Camilo ocurrió este lunes 16 de noviembre, cuando sujetos motorizados lo abordaron y dispararon.

El hecho sucedió en Santo Domingo de Heredia, sobre ruta 32, a tan solo unos metros de donde ocurrió el homicidio de Medina.

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