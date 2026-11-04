Hígado en riesgo: medicamentos y sustancias que pueden dañarlo

Gabriel Madrid alerta sobre suplementos herbales y productos del hogar.

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El hígado, en riesgo por medicamentos y sustancias que pueden dañarlo, recibe, filtra y procesa todo lo que absorbe el sistema digestivo a través de la sangre.

El doctor Gabriel Madrid explica que muchos suplementos herbales contienen compuestos químicos que el hígado lucha por metabolizar, y que los vapores inhalados o químicos absorbidos por la piel también llegan al torrente sanguíneo.

Asimismo, el especialista advierte que el acetaminofén es el fármaco que más casos de insuficiencia hepática causa por sobredosis accidental y ofrece recomendaciones para protegerse al usar aerosoles y productos de limpieza.