Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Las hernias y los problemas del corazón plantean un desafío quirúrgico que el Dr. Jesús Martínez Hoed, especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de hernias y pared abdominal, aborda con protocolos específicos.

El cirujano aclara que padecer del corazón no impide operar una hernia y que postergarla conlleva un riesgo mayor, porque se trata de un defecto físico en la pared muscular que no se cierra por sí solo y tiende a agrandarse.

Asimismo, detalla la diferencia entre encarcelamiento y estrangulamiento, los estudios indispensables como el electrocardiograma y el ecocardiograma, y el manejo de anticoagulantes y aspirina para evitar sangrados o trombos.