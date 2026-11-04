Hernán Medford tendrá hasta 4 bajas para enfrentar a Herediano

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Deportivo Saprissa enfrentará este jueves a Herediano por la jornada 15 del Campeonato Nacional con hasta cuatro bajas por lesión, correspondientes a Kendall Waston, Orlando Sinclair, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla, mientras que Pablo Arboine se mantiene como la principal duda para el técnico Hernán Medford.

El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, un recinto donde los morados no han logrado ganar, por lo que Medford pidió a sus jugadores respetar el trabajo táctico y no caer en la desesperación para buscar el triunfo de forma inteligente. Este será el cuarto duelo entre Medford y Jafet Soto en los banquillos, con tres victorias previas para el estratega florense, a quien el técnico saprissista reconoció por haber hecho las cosas bien en su equipo y sumar campeonatos.