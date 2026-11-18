Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El hermano de Camilo Rodríguez, Andrés Rodríguez, pidió en Noticias Repretel que las presidentas de los tres poderes de la República se sienten a conversar a solas.

Hizo el llamado minutos antes de las honras fúnebres del periodista en Cartago.

«Yo quisiera que, de regalo a Camilo, las tres presidentas de los tres poderes de este país se sienten a conversar. Pero se sienten solas», expresó.

¿Qué espera de Laura Fernández y de las otras dos presidentas?

Andrés contó que conoce a Laura Fernández desde hace años y expresó confianza en su capacidad para dialogar.

También elogió a la presidenta de la Asamblea Legislativa y dijo que ve «aires nuevos» en el Poder Judicial.

Para Andrés, el país necesita un cambio que va más allá de la captura de quien asesinó a su hermano. «Lo que ocupamos es cambiar realmente a Costa Rica», afirmó.

A su juicio, las tres jerarcas tienen la capacidad de dar ese paso juntas.

La familia abrió la despedida al público

Andrés también habló de las personas que llegaron a acompañar a su familia y del cariño con que despidieron a Camilo.

Al cierre de la entrevista, confirmó que la misa en la Catedral de Cartago se adelantó a la 1:30 p. m. e invitó al público a asistir.

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