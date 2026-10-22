Hermana y novia del dueño del bar donde mataron y enterraron a primos aceptaron los cargos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La hermana y la novia del dueño del bar donde mataron y enterraron a dos primos en Heredia aceptaron los cargos por el delito de favorecimiento real ante el Tribunal Penal de Heredia.

Se trata del hermano del propietario del bar y la novia del dueño del local, quienes decidieron someterse a un proceso abreviado.

Tatiana Chaves, fiscal adjunta de Heredia, detalla que “estos dos imputados el día de hoy le manifestaron al tribunal que aceptaban los cargos que el Ministerio Público les atribuye y que estaban de acuerdo en negociar una pena de prisión de dos años”.

El debate, que estaba previsto para este jueves a la 1:30 p.m., fue reprogramado para el jueves 29 de octubre, mientras se espera que otro miembro del tribunal homologue el acuerdo alcanzado.