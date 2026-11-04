Herediano tiene 92% de rendimiento ante Saprissa en el Carlos Alvarado

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Herediano recibirá por novena ocasión al Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado, un recinto donde los morados nunca han logrado sacar puntos por la vía de la victoria, lo que representa una fortaleza para los florenses cada vez que se enfrentan.

El asistente técnico, señaló que, aunque las estadísticas reflejan ese dominio, cada partido es diferente y ambos equipos se juegan objetivos distintos en la tabla, por lo que espera un duelo difícil. Ruiz advirtió que, pese a las bajas del Saprissa, los jugadores que ocupen esos espacios querrán mostrarse, por lo que los florenses deberán salir a la cancha con la mayor seriedad y responsabilidad.

El equipo mantiene la duda de Fernando Lesmes, lo que abre la puerta a que jóvenes como Nick Bennett y Daniel González asuman un rol protagónico, un proceso de crecimiento que el cuerpo técnico busca respaldar para que disfruten del fútbol profesional. Las entradas para el compromiso de este jueves a las 8 de la noche están disponibles con precios de entre 5.000 y 10.000 colones.