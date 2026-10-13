Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Herediano recupera a Fernando Lesme ante Alajuelense, en lo que será el primer juego del paraguayo como rojiamarillo frente a los manudos.
Jafet Soto, técnico herediano, afirma que “vamos a empezar mañana yendo a luchar, con toda la actitud. Como equipo grande que somos”.
Además, el regreso de Lesme representa una incorporación importante para el conjunto herediano de cara a este compromiso del campeonato nacional.
Así pues, el delantero paraguayo tendrá su primera oportunidad de mostrarse con la camiseta rojiamarilla en un partido de alta exigencia.