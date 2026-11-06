Herediano quedó fuera de semifinales por segunda vez en la historia de los torneos cortos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Herediano quedó fuera de las semifinales por segunda vez en la historia de los torneos cortos, a falta de tres jornadas para que cierre la fase regular.

Los florenses ya no tienen posibilidades de avanzar y la directiva enfocará sus esfuerzos en ordenar la casa rojiamarilla.

La eliminación anterior se registró en el Apertura 2025 y ahora se repite en el Apertura 2026, en ambos casos luego de ser campeón.

La segunda mitad del año representa un desafío para el club, según el reporte del Campeonato Nacional.

El DT, Jafet Soto fue crítico y no tuvo reparos en señalar que “no fue un semestre, no aprendimos del semestre pasado, del agosto pasado, no aprendimos. Yo no pongo las excusas. Es un fracaso indudablemente para una institución que nos hemos autoexigido un montón”.

El estratega insistió con su posición y refirió que hay mucho que cambiar desde la base. La directiva se enfocará en cambios en su cuerpo técnico y planilla.

El próximo juego del Herediano será en casa ante el Inter San Carlos. El equipo buscará cerrar la fase regular con una mejor imagen, aunque ya sin posibilidades de clasificar a las semifinales.